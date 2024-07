Milan, Fonseca, traccia l'identikit per il colpo in attacco: "Ma non abbiamo fretta"

""La fretta è nemica della perfezione. Abbiamo delle situazioni perché sappiamo quello che vogliamo: al tempo giusto avremo i giocatori".

Che tipo di centravanti vuole per il Milan? E' una delle domande poste in conferenza stampa a Paulo Fonseca, allenatore del Milan che è stato presentato quest'oggi in conferenza stampa. Queste le dichiarazioni del nuovo manager rossonero: "L'attaccante che vogliamo è un giocatore che deve giocare senza spazio negli ultimi 30 metri". Poi sempre sul centravanti ancora non arrivato a Milanello: "La fretta è nemica della perfezione. Abbiamo delle situazioni perché sappiamo quello che vogliamo: al tempo giusto avremo i giocatori".

Sulla sua passata esperienza alla Roma, queste le parole di Fonseca: "Ho una grande passione per l'Italia, ho avuto una grande esperienza a Roma. La Serie A è molto particolare. La mia esperienza a Roma è stata molto importante per la mia decisione di tornare in Italia. Conosco bene il campionato, conosco bene gli altri allenatori, conosco bene le caratteristiche della Serie A e sono prontissimo per cominciare".

E ancora sul campionato italiano: "La Serie A è fortissima, è uno dei campionati più difficili del mondo, con caratteristiche molto peculiari. Giocatori italiani? Siamo esempio in questo momento con il Milan Futuro. Stiamo preparando molto bene il presente e il futuro del Milan con Milan futuro. Conosco già i giovani giocatori di qualità italiani e non ho nessun problema nel far giocare i giovani italiani se hanno coraggio e qualità".