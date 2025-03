Milan, il nuovo ds può aspettare: da risolvere una lotta di potere interna

vedi letture

Giornate sempre più calde in casa Milan, sotto tutti i punti di vista. Da una parte c'è il campo, con la squadra chiamata al riscatto dopo la sconfitta contro la Lazio e il periodo molto negativo, dall'altra ci sono le questioni societarie, dalle parole di Ibrahimovic e Furlani fino alla nomina del nuovo direttore sportivo. Il club è alle prese con vari problemi e almeno per il momento la scelta del ds non sembra essere la priorità, anche se resta comunque una cosa da non tralasciare. Prima però ci sono alcune questioni da risolvere, come quella che potrebbe essere definita come una lotta interna tra chi prenderà la decisione finale.

Tare in pole ma c'è anche Paratici.

In questi giorni Giorgio Furlani si trova negli Stati Uniti, dove avrà un confronto con Gerry Cardinale, patron di RedBird e del Milan, mentre a Milanello Zlatan Ibrahimovic, oltre a essere impegnato con la squadra e con i problemi da risolvere relativi al campo, sta continuando a pensare al nuovo dirigente da inserire all'interno dell'organigramma e al quale dare le chiavi del mercato. Il nome in cima alla lista resta quello di Igli Tare, ex direttore sportivo della Lazio, che piace molto sia a Ibra che a Cardinale, ma sullo sfondo resta anche Fabio Paratici, ex Juventus, che porterebbe tutta la sua esperienza al servizio del Diavolo.

Scelta non imminente.

In tutto questo, come detto, ci sono però anche altre questioni "di potere" da risolvere e solo successivamente verrà presa la decisione definitiva sul direttore sportivo. Servirà dunque ancora un po' di tempo prima di capire quale sarà la strada che il Milan vorrà intraprendere, con i due dirigenti che dovranno attendere alcune settimane.