Milan, Saelemaekers: “Scudetto? Napoli e Inter fortissime, ma noi abbiamo una cosa in più”
TuttoNapoli.net
"Anche se sono andato a giocare a Roma o a Bologna, per me il Milan è un posto speciale e non vedevo l'ora di tornare. Adesso l'ho potuto fare e sono molto contento di essere di nuovo qui". Parla così Alexis Saelemaekers, presente al meet&greet organizzato questo pomeriggio presso uno store del club rossonero a Milano.
Tra i vari temi, il belga parla anche della stagione rossonera e della corsa al titolo: "Sappiamo che Napoli e Inter sono fortissime, però penso che abbiamo questo spirito di famiglia che può essere una cosa in più nella corsa verso il titolo. Comunque noi lavoriamo tanto ogni settimana duramente e poi vedremo dove arriveremo alla fine".
