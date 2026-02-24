Il ritorno di De Bruyne, Cds: "Condizione che in pochi s'aspettavano, può esserci col Torino"

Ottimismo per il ritorno in campo quanto prima di De Bruyne. "Kevin s’è presentato in una condizione complessiva che probabilmente in pochi s’aspettavano, tanto da autorizzarlo a sognare la convocazione per la partita contro il Torino dell’8 marzo". Lo si legge sul Corriere dello Sport oggi in edicola. Serve sempre cautela e pazienza ma il giocatore è vicino comunque al ritorno in campo.

È chiaro che, sul modello già visto con Romelu Lukaku e come ha spiegato Conte prima dell'Atalanta, anche per KDB sarà necessario un percorso graduale per recuperare ritmo e minuti nelle gambe. Dopo uno stop così importante, la priorità sarà evitare ricadute e gestire con attenzione il minutaggio. Tuttavia, l’idea di averlo almeno tra i convocati per la prossima sfida interna rappresenta già un segnale forte, sia per la squadra sia per i tifosi. Tra i due chiaramente c'è una differenza non di poco conto. Big Rom aveva optato per una terapia conservativa per la lesione al retto femorale sinistro rimediata in estate, De Bruyne ha scelto l’intervento chirurgico dopo essere andato ko contro l'Inter il 25 ottobre dopo la rete su rigore.