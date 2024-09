Ufficiale Milan, strappo confermato per Bennacer! I tempi di recupero

Le ultime ore in casa Milan sono state estremamente concitate, soprattutto per quanto riguarda l'infermeria. Se da una parte infatti il club rossonero è pronto ad accogliere (nuovamente) Alvaro Morata, dall'altra le brutte (anzi, bruttissime) notizie arrivano purtroppo dal fronte Ismael Bennacer. Ma andiamo con ordine.

Morata in gruppo

Il centravanti spagnolo acquistato questa estate dal Milan è tornato quest'oggi ad allenarsi a Milanello col resto del gruppo. L'ex calciatore dell'Atletico Madrid si era fermato lo scorso 17 agosto in occasione del match d'esordio in campionato contro il Torino a causa di un problema muscolare e dovrebbe regolarmente tornare a disposizione per la prossima sfida contro il Venezia (anche se per quella occasione mister Fonseca schiererà l'inglese Tammy Abraham nell'undici titolare). Comunque un ottimo segnale anche in vista della sfida di Champions League con il Liverpool e il derby con l'Inter.

Bennacer, arrivederci al 2025

Come detto, le notizie negative arrivano - come si temeva - per quanto riguarda Ismael Bennacer. Gli esami a cui si è sottoposto il centrocampista algerino classe'97 hanno infatti confermato quello che i tifosi scongiuravano, ovvero una lesione severa del muscolo gemello mediale del polpaccio destro. Questa a nota ufficiale del Milan col report medico: "Gli esami a cui è stato sottoposto oggi Bennacer hanno confermato una lesione severa del muscolo gemello mediale del polpaccio destro. Fra una settimana verrà effettuata una rivalutazione specialistica al fine di definire il trattamento migliore per il pieno recupero funzionale". Dunque, la prossima settimana il centrocampista, infortunatosi in allenamento con l'Algeria, verrà rivalutato dallo staff medico rossonero e con la società deciderà se optare per una terapia conservativa o se invece procedere subito con un'operazione.

Avanti i giovani

In ogni caso, si va verso la conferma del periodo di stop che è stimato in almeno tre mesi (ma potrebbero essere anche quattro), come da prima diagnosi dello staff della nazionale algerina. Di conseguenza, per rivedere in campo Bennacer al pieno della condizione tra guarigione clinica e ritorno in forma, si dovrà attendere almeno il mese di gennaio. Una tegola non da poco per Fonseca, che adesso dovrà anche ridisegnare le alternanze in mezzo al campo. No al mercato degli svincolati, come sappiamo, ma avanti con Kevin Zeroli e Silvano Vos, i due profili di Milan Futuro che dovrebbero essere "promossi" in prima squadra.