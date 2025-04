Monza, Keita esce in lacrime: è a forte rischio per il Napoli

Brutte notizie per il Monza di Alessandro Nesta. Nel corso del primo tempo della sfida salvezza contro il Venezia, Keita Balde ha subito un infortunio e ha abbandonato il campo in lacrime, sostituito da Caprari. Al 25' il senegalese, dopo essere saltato in barriera sugli sviluppi di una punizione avversaria, si è steso sul prato verde venendo soccorso dai sanitari.

Il problema per l’attaccante del Monza sembra essere di natura muscolare, e difficilmente sarà disponibile per il prossimo impegno dei brianzoli, sabato prossimo all'Up-Power Stadium contro il Napoli.