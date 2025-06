ADL scatenato, per Repubblica ha già il 'sì' di altri due top player dopo De Bruyne

Un Napoli scatenato sul calciomercato, con Aurelio De Laurentiis che dopo l'annuncio ufficiale di Kevin De Bruyne sogna di regalare ai tifosi del Napoli altri due colpi ad effetto in arrivo dalla Premier League. Lo scrive l'edizione odierna di Repubblica, parlando delle trattative per l'attaccante Darwin Nunez e per l'esterno Jadon Sancho.

"I giocatori hanno già dato il loro ok di massima a De Laurentiis, adesso si tratta di trovare l’accordo tra i club. L’asso nella manica di Manna può diventare Victor Osimhen, che invece si prepara a lasciare definitivamente l’Italia per fare il percorso all’inverso, essendo corteggiato dalle big della lega inglese" scrive il quotidiano.