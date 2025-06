Ndoye-Napoli, fissato vertice! Sky: può rientrare una contropartita

Il Napoli è molto attivo sul fronte del calciomercato, seguendo una propria strategia che prevede il monitorare e trattare tanti giocatori diversi in ogni ruolo, per poi andare a scegliere dopo aver valutato le condizioni più vantaggiose. Gli azzurri sono ancora a caccia di un erede di Khvicha Kvaratskhelia, e uno dei nomi più caldi è quello di Dan Ndoye.

Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato Sky, riferisce che in questo week-end si terrà un incontro tra la dirigenza partenopea e l'entourage del calciatore. Il Napoli vuole prima trovare l'intesa con Dan Ndoye, e poi andare a trattare con il Bologna. Nei colloqui potrebbe rientrare Alessandro Zanoli, profilo gradito al club felsineo, come contropartita tecnica: da capire però se si cercherà di inserirlo in questo affare o in quello per Beukema.