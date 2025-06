Inter imbarazzata e delusa da Inzaghi: con l'Al Hilal aveva l'accordo già prima del 31 maggio

vedi letture

Esteve Calzada, CEO dell’Al Hilal, ha confermato l’esistenza di un accordo con Simone Inzaghi antecedente al 31 maggio. Un fulmine a ciel sereno che ha fatto riemergere l’inadeguatezza della gestione pre-finale e le tensioni legate al futuro dell’allenatore. Ad analizzare la situazione è l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

Il club ha provato imbarazzo e amarezza alla lettura di quelle parole, soprattutto pensando alla conferenza del 26 maggio, quando Inzaghi aveva parlato di offerte ricevute. Una verità parziale che ha lasciato l’amaro in bocca, perché in realtà – come ora si scopre – c’era già un’intesa ben definita con l’Al Hilal, con tanto di contratto pronto, mancava solo la firma.