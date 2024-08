Ufficiale Monza, torna Sensi: il centrocampista arriva a parametro zero

(ANSA) - MILANO, 08 AGO - Stefano Sensi è di nuovo un giocatore del Monza. Dopo essersi liberato a scadenza di contratto con l'Inter, il centrocampista ha firmato un contratto col club biancorosso fino al 30 giugno 2025. Per Sensi si tratta di un ritorno in Brianza: arrivato al Monza nell'estate 2022, è stato tra i grandi protagonisti del primo storico campionato in Serie A dei biancorossi, in cui ha collezionato 28 presenze segnando anche 3 reti. "Qualità, classe ed esperienza: un grande ritorno e questa volta a titolo definitivo", ha spiegato il club sul proprio sito. (ANSA).