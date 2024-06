Morata annuncia l'addio all'Atletico? L’attaccante: "Sarebbe facile andare all'estero"

Alvaro Morata vuole tornare in Serie A. In una lunga intervista concessa a Marca l'attaccante spagnolo ex-Juve ha parlato del proprio futuro

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

Alvaro Morata vuole tornare in Serie A. In una lunga intervista concessa a Marca l'attaccante spagnolo ex-Juve ha parlato del proprio futuro, confermando la possibilità di lasciare definitivamente l'Atletico Madrid e cambiare aria. "Per me la cosa più semplice è non giocare in Spagna, per la mia vita, per quello che devo vivere quando esco nel nostro Paese. Per me la cosa più semplice è andare a giocare all'estero", ha dichiarato.