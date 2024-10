Ufficiale Morte Franco Chimenti, la FIGC dispone un minuto di raccoglimento su tutti i campi

Su indicazione del presidente del CONI, Giovanni Malagò, è stato disposto un minuto di raccoglimento in occasione delle gare di tutti i campionati in programma dalla giornata odierna e per l'intero fine settimana (compresi anticipi e posticipi) per onorare la memoria del presidente della Federazione Italiana Golf Franco Chimenti. Napoletano, 85 anni compiuti ad agosto, era stato da poco rieletto alla guida della federazione per il suo quarto mandato.