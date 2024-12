Nervi tesi in casa Milan: contestazione della Curva e fischi per Ibrahimovic

La serata di Milan-Genoa è anche la serata dedicata alle celebrazioni per i 125 anni di storia del club rossonero, fondato il 16 dicembre 1899. I festeggiamenti hanno visto la speciale cerimonia di premiazione delle Legends rossonere entrate a far parte della Hall of Fame; eletti dai tifosi rossoneri con una votazione dedicata, Marco van Basten, Filippo Inzaghi e Andriy Shevchenko si sono uniti al Vice Presidente Onorario, Franco Baresi, nella sezione dedicata ai calciatori che hanno contribuito in maniera più significativa alla storia rossonera.

Il clima, però, non è dei migliori. Infatti, la Curva Sud ha prima esposto uno striscione abbastanza polemico nei confronti della società attuale: "Rendiamo onore ai nostri campioni. Simboli di un Milan che non esiste più", poi ha fischiato Zlatan Ibrahimovic quando é stato inquadrato sul maxischermo di San Siro.