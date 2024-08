Niente Simeone? Sky: la Lazio stringe per Dia della Salernitana

I biancocelesti puntano di chiudere per l'attaccante centrale classe 1996, 18 partite e quattro gol nel corso dell'ultima stagione in Serie A.

La Lazio stringe per Boulaye Dia della Salernitana. I biancocelesti puntano di chiudere per l'attaccante centrale classe 1996, 18 partite e quattro gol nel corso dell'ultima stagione in Serie A. A riferirlo sul proprio sito, è il giornalista ed esperto di mercato Sky Gianluca Di Marzio.

Il club di Lotito, accostato a Giovanni Simeone del Napoli, sembra quindi aver deciso di puntare sull'ex Villarreal per il post-Immobile.