Pisa-Fiorentina, le formazioni: Mari e Gudmundsson dal 1'
Torna dopo 34 anni il derby dell'Arno in Serie A, alle ore 15 all'Arena Garibaldi scendono in campo i padroni di casa del Pisa e la Fiorentina. Di seguito le formazioni ufficiali di Pisa-Fiorentina.
PISA (3-5-2): Canestrelli, Caracciolo, Bonfanti; Toure, Aebischer, Marin, Akinsanmiro, Leris; Tramoni, Nzola.
A disposizione: Nicolas, Scuffet, Angori, Hojholt, Meister, Cuadrado, Buffon, Vural, Moreo, Calabresi, Piccinini, Albiol, Lusuardi, Mbambi, Lorran.
Allenatore: Alberto Gilardino.
FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Pablo Mari, Ranieri; Dodo, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Fazzini, Gosens; Gudmundsson, Kean.
A disposizione: Lezzerini, Martinelli, Sohm, Dzeko, Sabiri, Comuzzo, Richardson, Viti, Ndour, Fortini, Fagioli, Kouadio, Parisi, Piccoli.
Allenatore: Stefano Pioli.
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Milan
|Napoli
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro