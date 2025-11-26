Cagliari, Caprile torna in Inghilterra? Sirene dalla Premier per l'ex Napoli

Nella lista dei possibili sostituti di Yann Sommer per la prossima stagione dell’Inter compare anche il nome di Elia Caprile, portiere del Cagliari ormai affermatosi come una delle rivelazioni del campionato. Nonostante la recente serata negativa contro il Genoa, in cui è risultato responsabile sul gol del definitivo 3-3 firmato da Aaron Martin, il suo rendimento complessivo resta di alto livello. Le sue prestazioni hanno attirato l’attenzione della dirigenza nerazzurra, alla ricerca di un profilo giovane ma già affidabile.

Il talento del portiere, però, non interessa soltanto l’Inter: anche il Milan lo segue con attenzione, considerando la probabile necessità di sostituire Mike Maignan al termine della stagione. Secondo quanto riportato da L’Unione Sarda, il futuro dell'ex portiere Napoli potrebbe addirittura essere in Premier League, dove diversi club lo starebbero monitorando con l’intenzione di portarlo via dall’Italia. Per lui sarebbe un ritorno nel calcio inglese, avendo già vestito in passato la maglia del Leeds durante la fase iniziale della sua carriera. Le prossime settimane potrebbero quindi essere decisive per capire quale sarà il suo prossimo passo, in un mercato che si preannuncia particolarmente movimentato per i portieri.