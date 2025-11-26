Juventus, Spalletti sorride: un titolare tornerà proprio col Napoli

Manca ormai poco al rientro in campo di Gleison Bremer: il difensore centrale (fuori dal 27 settembre), sta lavorando tutti i giorni alla Continassa per accelerare il recupero post infortunio al menisco e successiva operazione. Gleison ha messo nel mirino la sfida del Maradona contro il Napoli del 7 dicembre. E i tempi dovrebbero essere rispettati, salvo intoppi dell'ultimissima ora.

Bremer confida di rientrare anche gradualmente in condizione, dunque verosimilmente non vedrà a pieno regime sin da subito, ma sarà centellinato come da programma di recupero gi concordato tra staff tecnico, area Performance e lo stesso calciatore. Lunedì si capirà meglio il suo orizzonte, perché potrebbe essere il giorno del ritorno - parziale - in gruppo, in modo c avere una settimana di sedute per calibrarsi e caricarsi, evidenzia Tuttosport.