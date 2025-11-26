Dybala e Bailey recuperati per il NapolI? Arriva l'annuncio di Gasperini
L'allenatore della Roma, Gian Piero Gasperini, è intervenuto in conferenza stampa per parlare della sfida contro il Midtjylland di domani in Europa League. Occasione, questa, anche per annunci di formazione e su recuperi anche in vista di domenica.
Dybala e Bailey? Quanto minutaggio hanno per domani?
"Sono guariti, sono al secondo allenamento con la squadra. Saranno a disposizione, poi il minutaggio è relativo ma conta che stiano bene".
Tra poco perderà Ndicka ed El Aynaoui per la Copppa d'Africa. Chi li sostituirà?
"Loro dovrebbero andare via la settimana prima della Coppa d'Africa: già col Como forse non ci saranno. Mi dispiace perderli, però faremo con quel che ci sarà, abbiamo delle ampie risorse. Peraltro, le loro assenze erano già note: potrebbero andare anche molto avanti nella competizione, ma non li gufiamo".
I discorsi sulla rosa fatti dopo il mercato estivo valgono ancora?
"Sono delle valutazioni che si fanno: ogni mese può cambiare, vale per tutte le squadre. II mercato diventa realistico solo a gennaio, non prima: per noi, sto pensando all'evoluzione di tutti i miei giocatori. Ora, se devo dire, mi sembra ci sia grande fiducia anche da chi gioca meno: bisogna stare attenti a inserire calciatori tanto per farlo. Vediamo quel che abbiamo, poi valuteremo".
