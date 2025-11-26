Milan, Allegri in ansia per due titolari: oggi non si sono allenati
Possibili nuovi problemi per Allegri in vista della prossima partita di campionato del Milan contro la Lazio. Secondo quanto riferito dalla redazione di Sky Sport, questo mercoledì non si sono allenati Saelemaekers (fastidio alla schiena) e Pulisic (lieve affaticamento). Non dovrebbe essere nulla di grave, ma ovviamente entrambe le situazioni verranno monitorate in vista di Milan-Lazio di sabato. Ecco le prossime partite del Napoli in attesa della sfida ai rossoneri.
Roma-Napoli domenica 30 novembre ore 20.45
Napoli-Cagliari mercoledì 3 dicembre ore 18 (Coppa Italia)
Napoli-Juventus domenica 7 dicembre ore 20.45
Benfica-Napoli mercoledì 10 dicembre ore 21
Udinese-Napoli domenica 14 dicembre ore 15
Napoli-Milan giovedì 18 dicembre (Semifinale Supercoppa italiana)
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Roma
|Napoli
