Roma, Gasperini: "Midtjylland gara difficile che non ci fa pensare al Napoli"
L'allenatore della Roma, Gian Piero Gasperini, è intervenuto in conferenza stampa per parlare della sfida contro il Midtjylland di domani in Europa League.
Che ne pensa di Franculino?
"Loro hanno ottimi calciatori, non posso pensare ai singoli... Domani è una gara importante dopo i risultati casalinghi e dobbiamo rimediare. Domani dobbiamo prendere la gara con le molle e ci permette di non pensare troppo al Napoli. La qualificazione è da acquisire".
Si possono fare più competizioni?
"Sì, questi ragazzi lavorano tanto per raggiungere l'Europa e quindi te la giochi, come in campionato e in Coppa Italia. Le uniche cose che ci possono limitare sono gli infortuni, per il resto sono tutti capaci di giocare tante gare. Ormai è così: chi va avanti nelle competizioni e in nazionale deve fare 60 partite all'anno".
