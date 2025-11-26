Roma prima, Cristante: "Ora però sappiamo che servono piedi per terra"

Alla vigilia della gara di Europa League contro il Midtyjlland, prima in classifica nella League Phase a punteggio pieno, ha parlato in conferenza il centrocampista della Roma, Bryan Cristante. "Faccio del mio meglio, faccio quel che mi chiede il mister. Adesso mi adatto facilmente a ogni ruolo, so come si interpretano".

Come si vivono i risultati qui a Roma? Vedi la piazza più matura rispetto al passato?

"Adesso siamo bravi a sapere che è presto e rimanere con i piedi per terra. Dobbiamo continuare cosi, interpretando bene le gare con equilibrio. Anche la piazza ha capito che c'è bisogno di non esaltarsi o buttarsi giù troppo. L'equilibrio è fondamentale".

Come hai ritrovato Gasperini?

"Come lo avevo trovato a Bergamo. Sapevo fosse forte, l'importante era stargli dietro e convincerci che fosse l'uomo giusto da seguire. Siamo stati bravi a farlo da subito. Il mister è forte e l'ha dimostrato ovunque".