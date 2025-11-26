Vardy, ladri in casa durante Cremonese-Roma: refurtiva di oltre 100 mila euro

vedi letture

Jamie Vardy è stato vittima di una spiacevole esperienza extra-calcio, mentre lui però era in campo: infatti, mentre domenica disputava il match Roma-Cremonese, dei ladri hanno fatto irruzione nella sua villa a Salò, sul Lago di Garda. Approfittando dell'assenza del calciatore e della sua famiglia, tre malviventi hanno forzato una finestra per entrare nell'abitazione e poi rubare velocemente gioielli, orologi di valore e contanti: la refurtiva sarebbe di oltre 100 mila euro come riportano alcuni media locali.