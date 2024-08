Ricordate Nico Paz? Il Como piomba sul talento del Real esploso contro il Napoli

Scelta a sorpresa del Real Madrid, che ha messo sul mercato Nico Paz, uno dei gioiellini che si è messo in mostra lo scorso anno (anche in Champions League contro il Napoli) e che sembrava potesse essere inserito in maniera fissa nel giro della prima squadra. Invece no, il trequartista classe 2004 lascerà la Casa Blanca a titolo definitivo.

A riferirlo è l'esperto di mercato Fabrizio Romano, secondo cui il Como ha immediatamente drizzato le antenne. In queste ore dalle sponde del Lago stanno spingendo per raggiungere un accordo sia con il calciatore che con il Real Madrid. Su Nico Paz ci sono anche gli occhi di altre due società spagnole: il Girona e l'Alaves, che hanno già avanzato ai Blancos una richiesta d'informazioni per capire i margini.

Il Real Madrid, comunque, crede nel talento di Nico Paz, tant'è che è pronto a lasciarlo andare sì a titolo definitivo, ma esige che nell'operazione venga inserita anche una clausola di riacquisto, la cosiddetta 'recompra', per continuare a mantenere il controllo in futuro sul giocatore.