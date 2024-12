Roma, ansia Dovbyk: non è al 100% e come alternativa c'è solo Shomurodov

vedi letture

C’è un grosso punto interrogativo in casa Roma. I giallorossi domani sera scenderanno in campo per la quindicesima giornata di Serie A, ospitando il Lecce all’Olimpico. Tra i dubbi di Claudio Ranieri – si legge anche sul Messaggero – c’è anche quello legato alle condizioni di Artem Dovbyk, non al meglio dopo l’influenza degli ultimi giorni.

La giornata di oggi sarà decisiva per capire se il centravanti sarà pronto o meno per il match con i giallorossi. Ranieri intanto valuta delle alternative, come ad esempio quella di affidare una maglia da titolare a Shomurodov. Non tramonta neanche l’ipotesi di un “attacco leggero”, con Dybala nel ruolo di falso nueve. Il tecnico romanista con ogni probabilità perderà anche Cristante, alle prese con un problema alla caviglia, ma dovrà fare a meno di Le Fee.

Rientra dalla squalifica Pisilli, che comunque dovrebbe partire dalla panchina, ma Ranieri ritroverà anche Mario Hermoso dopo il recente infortunio. Dal primo minuto rivedersi anche Pellegrini, pronto a riprendersi un posto da titolare sulla trequarti dove ci sarà anche El Shaarawy. Confermatissimo infine Hummels ma non è ancora chiaro se Ranieri opterà per un 3-4-2-1 o per un 4-2-3-1 contro i giallorossi.