Roma, Dovbyk si opera e il rientro è più lontano: lunghi i tempi di recupero

Arrivano novità in merito alle condizioni fisiche di Artem Dovbyk, centravanti della Roma che si è infortunato lo scorso 6 gennaio durante la sfida al Via Del Mare contro il Lecce, match nel quale era andato a segno chiudendo la partita con la rete del definitivo 0-2.

Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW, dopo attente valutazioni e diversi accertamenti diagnostici è stata presa la decisione, da parte del club e del calciatore, di procedere con l'intervento chirurgico per risolvere la lesione miotendinea alla coscia sinistra. Per quel che riguarda i tempi di recupero, una volta dopo l'operazione sarà più semplice stilare una tabella precisa, ma le prime indicazioni portano a pensare che l'ucraino resterà ai box per almeno due mesi.