Ufficiale Roma, Gasperini ha il suo nuovo centravanti: Malen ha firmato

(ANSA) - ROMA, 16 GEN - Donyell Malen è ufficialmente un calciatore della Roma. L'olandese, arrivato dall'Aston Villa in prestito con diritto di riscatto, come reso noto dal club ha firmato il contratto che lo lega alla società giallorossa e si metterà subito a disposizione del tecnico Gian Piero Gasperini. L'attaccante classe 1999, che nella sua carriera ha vestito le maglie di PSV Eindhoven, Borussia Dortmund e Aston Villa totalizzando 294 presenze e 104 gol in tutte le competizioni oltre alle 49 presenze con 13 reti con la maglia della nazionale olandese, ha scelto il numero 14. "Benvenuto a Roma, Donyell!" conclude il club nella nota (ANSA).