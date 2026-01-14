Roma, Gasperini punge il club: “Se obiettivo è valorizzare giovani e non competere subito…”

vedi letture

Gian Piero Gasperini, allenatore della Roma, ha parlato ai microfoni di SportMediaset dopo il ko interno contro il Torino che è costato l’eliminazione dalla Coppa Italia: "Se l'obiettivo è quello di valorizzare dei ragazzi va benissimo basta che sia tutto chiaro, facciamo giocare anche i sedicenni e anche primavera non è un problema".

Pensi che sia la strada giusta questa?

"Dall'inizio dell'anno è una squadra competitiva sicuramente perché se no non avrebbe fatto tutti i risultati che ha fatto. Ed è una squadra che ha un grande spirito e secondo me ha anche delle buone qualità, è evidente che anche questa sera Bailey che secondo me ha dato dimostrazione di essere vivo, di essere guarito di essere vivace. Però abbiamo giocato con un fuori ruolo, cioè ha giocato da centravanti e io lo ringrazio veramente per tutto quello che ha messo in campo poi magari un ragazzo giovane con le caratteristiche di un attaccante è riuscito a essere più determinante di lui, però non è una questione è evidente che noi in qualche situazione siamo un po' carenti in altri siamo sicuramente forti. Questo non è in dubbio. Poi dobbiamo capire quello che dobbiamo fare e se cercare di essere competitivi nell'immediato oppure cercare di portare avanti un discorso di giovani e va bene uguale".