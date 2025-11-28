Roma, Gasperini recupera Koné ed El Aynaoui: le ultime in vista del Napoli

Manu Koné, centrocampista della Roma, aveva destato grande preoccupazione in casa giallorossa quando si era accasciato durante la gara contro il Midtjylland, ma al termine del match ha rassicurato tutti spiegando di sentirsi meglio. Gli esami svolti da lui ed El Aynaoui hanno evidenziato traumi contusivi distorsivi: al ginocchio per El Aynaoui e alla caviglia per Koné, senza però complicazioni gravi.

Secondo quanto riportato da Vocegiallorossa.it, entrambi riusciranno a recuperare in tempo per la sfida di domenica sera contro il Napoli. Per Gasperini si tratta di un’ottima notizia, potendo così schierare nuovamente la coppia titolare Cristante-Koné, con El Aynaoui e Pisilli pronti a subentrare e dare supporto.