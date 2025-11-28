Un gol per tempo, il Como non si ferma più! Sassuolo ko al Sinigaglia

vedi letture

Il Como conferma il successo ottenuto in Coppa Italia e supera nuovamente il Sassuolo, imponendosi 2-0 al Sinigaglia grazie alle firme di Douvikas e Alberto Moreno nell'anticipo della 13ª giornata di Serie A. In un clima gelido, i lariani partono con maggiore convinzione, trovando il vantaggio al 14’ con il guizzo dell’attaccante greco. Il Sassuolo prova a reagire con Matic e le iniziative degli esterni, ma è il Como a gestire meglio ritmo e occasioni.

Nella ripresa la partita si accende: Berardi è costretto ad uscire per infortunio e poco dopo Moreno raddoppia su assist di Nico Paz. Il Sassuolo spreca una chance clamorosa con Volpato, mentre i padroni di casa amministrano con maturità fino al fischio finale. Il Como sale così al quarto posto con 24 punti, raggiungendo Inter e Bologna in piena zona Champions.