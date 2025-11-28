Inter, Marotta e Ausilio alla Pinetina: ribadita fiducia in Chivu davanti alla squadra

Nonostante le classifiche di Serie A e Champions League restino positive, in casa Inter le recenti sconfitte iniziano a sommarsi in maniera preoccupante. La pressione su mister Cristian Chivu aumenta, soprattutto perché riemergono vecchi difetti che avevano caratterizzato la parte finale della gestione Inzaghi. Ma ieri alla Pinetina, come sottolineato da Tuttosport, Giuseppe Marotta e Piero Ausilio hanno ribadito alla squadra che la società ha una fiducia totale nell'allenatore ex Parma.

Il giorno dopo il ko beffa contro l'Atletico Madrid, la riflessione in casa nerazzurra è profonda. Nelle sfide chiave (Milan e Colchoneros), l'Inter ha mostrato buone prestazioni, ma è sempre mancato il guizzo: poca cattiveria in zona gol e, soprattutto, una scarsa attenzione nella gestione dei dettagli. Gol subiti in fotocopia (vedi Pulisic e Alvarez) o su palle inattive con marcature non abbastanza ferree, sono fantasmi ricorrenti.

Ciò che preoccupa è l'alta frequenza di reti incassate: 16 in 17 partite, molte delle quali (il 31%) arrivano nei finali di gara (dopo il 75'), palesando un calo di concentrazione che fu fatale anche in passato. Inoltre, gli scontri diretti sono diventati un vero Everest per Chivu, che in campionato ha perso con Juventus, Napoli e Milan, e in Europa è caduto al primo vero esame. La società, con Marotta e Ausilio in prima linea, è vicina al tecnico romeno, ma la catena di ko non giova alla serenità interna e richiede un'inversione di rotta immediata per non compromettere il lavoro estivo.