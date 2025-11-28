Ufficiale

Como-Sassuolo, formazioni ufficiali: le scelte di Fabregas e Grosso

Como-Sassuolo, formazioni ufficiali: le scelte di Fabregas e GrossoTuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 20:00Serie A
di Antonio Noto

Sono ufficiali le formazioni di Como-Sassuolo, anticipo della tredicesima giornata di Serie A.  

COMO (4-2-3-1): Butez; Vojvoda, Ramón, D. Carlos, Alberto Moreno; Perrone, Caqueret; Addai, Nico Paz, Jesús Rodríguez; Douvikas. All. Fabregas.

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemović, Doig; Thorstvedt, Matic, Kone; Bernardi, Pinamonti, Laurenté. All. Grosso.