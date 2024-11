Ufficiale Roma, infortunio Shomurodov: l'esito degli esami e i tempi di recupero

Eldor Shomurodov, uscito dal campo in lacrime, si è procurato la lesione di primo grado adduttore sinistro e starà fuori per circa venti giorni. La Roma, quindi, non potrà contare su di lui sicuramente contro Napoli, Tottenham e Atalanta. Da capire se riuscirà a tornare per il match dell'Olimpico contro il Lecce in programma il prossimo 7 dicembre.