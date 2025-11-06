Roma, Pellegrini: "C'è ancora distanza tra il Napoli e le altre. Vi spiego perché"

vedi letture

"Secondo me c’è distanza tra il Napoli e le altre. Gli azzurri vengono da un anno in cui hanno vinto, in cui si sono fatte determinate cose che stanno continuando a fare. E hanno messo dentro parecchi giocatori importanti". Lo ha detto Lorenzo Pellegrini, centrocampista della Roma accostato proprio al club azzurro per gennaio, nella sua intervista a Il Romanista. Si parla anche dell'estate appena trascorsa.

"Addio alla Roma? Ci ho pensato, ovviamente. E più che offerte, ci sono stati interessamenti. Ma comunque quell’infortunio è stato troppo determinante in quel momento. Ancora non mi allenavo con la squadra; ho fatto la prima panchina simbolica a Pisa, dopo essermi allenato una volta con gli altri. In più, sono uno a cui non piacciono le cose fatte all’ultimo: se devo fare una cosa, devo pensarci bene, essere convinto di ciò che faccio".