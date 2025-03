Roma, tegola Dybala: dopo l'infortunio rischia un lungo stop

vedi letture

Brutte notizie per Claudio Ranieri a ridosso della pausa nazionali. Si è infatti fermato uno dei grandi protagonisti dell'ultimo straordinario periodo della squadra giallorossa, nonché leader tecnico: parliamo chiaramente di Paulo Dybala. L'infortunio contratto con il Cagliari, una lesione al tendine semitendinoso della coscia sinistra, impedirà all'attaccante argentino di rimettere piede in campo nelle prossime partite per circa un mese.

Sul futuro, c'è chi teme il peggio: riportato dall'odierna edizione de Il Corriere della Sera, l'argentino dovrebbe sottoporsi a ulteriori accertamenti nei prossimi giorni, per capire se vi sia il modo di accorciare i tempi di recupero, che potrebbero essere più lunghi di quanto inizialmente trapelato (un mese, circa).