Sassuolo, niente Mulattieri per il Napoli: fatta con il Deportivo La Coruna

Samuele Mulattieri sta per diventare un nuovo calciatore del Deportivo La Coruña. L’attaccante italiano del Sassuolo è vicinissimo a vestire la maglia della formazione spagnola.

L’affare è chiuso, ma mancano ancora i contratti firmati dai due club per l’ufficialità. Il classe 2000 ha aiutato nell’ultima stagione il club alla promozione in Serie A grazie ai 9 gol e 4 assist trovati in 32 presenze in Serie B.