Milan-Boniface, salta tutto? Tmw: indizio fa credere che affare non si farà

Sono ore di attesa in casa Milan per capire se prendere o meno Victor Boniface dal Bayer Leverkusen. L'attaccante è arrivato in Italia nella giornata di ieri e come vi abbiamo ha svolto tutto l'iter delle visite mediche che come siamo abituati a vedere porta poi alla firma sui contratti e ai comunicati ufficiali. Questa volta però, e c'era da aspettarselo, il club rossonero ha voluto un supplemento di test, per verificare le condizioni del calciatore, visti i tanti infortuni che lo hanno fermato negli ultimi anni.

Sensazioni non buone.

Questa mattina l'attaccante nigeriano ha svolto dunque altre visite mediche, aggiuntive, e quando tutti si aspettavano che successivamente si sarebbe arrivati alle firme le cose non sono andate in questo modo, con il discorso che è stato rimandato a domattina. Ecco, tutto questo fa pensare che ci sia qualcosa che non va, perché altrimenti Boniface sarebbe già stato portato in via Aldo Rossi per mettere nero su bianco la firma che lo avrebbe legato fin da oggi al Milan.