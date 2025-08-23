Boniface rischia di saltare, Gazzetta: il Milan ripensa a Hojlund, domani la decisione

Victor Boniface ha ultimato gli esami con il Milan, che ora ha la documentazione completa sul suo fisico e soprattutto sul suo ginocchio destro, il centro di questa indagine accurata sul potenziale nuovo centravanti rossonero. La decisione arriverà certamente domani, lasciando che queste ore trascorrano con la testa sulla prima di campionato, che il Milan giocherà alle 20.45 contro la Cremonese. Certo, le perplessità ci sono. Evidentemente qualche forte dubbio c’è.

Le alternative non mancano. Due nomi su tutti, senza dimenticare Rasmus Hojlund (su cui il Napoli però ha lavorato molto), Nicolas Jackson (trattato dalla Juve) e Dusan Vlahovic, che con i suoi alti costi resta un discorso a parte. I due nomi sono Embolo e Arokodare. Lo riporta l'edizione online de La Gazzetta dello Sport.