Roma-Bologna, le formazioni: Gasp lancia Ferguson, Immobile subito titolare

Roma-Bologna, le formazioni: Gasp lancia Ferguson, Immobile subito titolareTuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 20:30Serie A
di Davide Baratto

Alle ore 20.45 inizia la stagione ufficiale 2025/2026 per la Roma e per il Bologna, che si affrontano per la 1^ giornata di Serie A nella cornice dello stadio Olimpico, nella Capitale. Fari puntati per una sfida tra due squadre che puntano alle posizioni nobili e dal sapore d’Europa in campionato e curiosità soprattutto attorno al debutto vero e proprio di Gasperini sulla panchina dei giallorossi

Di seguito le formazioni ufficiali:
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Wesley, Cristante, Kone, Angelino; Soule, El Shaarawy; Ferguson. A disposizione: Vasquez, Zelezny, Rensch, El Aynaoui, Dovbyk, Dybala, Baldanzi, Pisilli, Ghilardi. Allenatore: Gian Piero Gasperini.

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; De Silvestri, Casale, Lucumi, Lykogiannis; Freuler, Pobega; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Immobile. A disposizione: Ravaglia, Pessina, Posch, Moro, Castro, Bernardeschi, Heggem, Ferguson, Zortea, Karlsson, Dallinga, Dominguez, Corazza, Vitik, Fabbian. Allenatore: Vincenzo Italiano.