Genoa-Lecce, le formazioni: Colombo sfida Camarda

Genoa e Lecce in campo allo stesso orario di Sassuolo-Napoli. Sfida tra due giovani bomber italiani, da una parte Colombo e dall'altra Camarda, scuola Milan. Ecco le scelte delle due squadre, ecco le formazioni ufficiali:

GENOA (4-2-3-1): Leali; Norton-Cuffy, Marcandalli, Vasquez, Martin; Frendrup, Masini; Carboni, Stanciu, Gronbaek; Colombo. All. Vieira

LECCE (4-3-3): Falcone; Danilo Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Berisha, Ramadani; Tete Morente, Camarda, Banda. All. Di Francesco