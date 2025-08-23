Ufficiale

Milan-Cremonese, le formazioni: esordio da titolare per Modric

Milan-Cremonese, le formazioni: esordio da titolare per ModricTuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 20:30Serie A
di Davide Baratto

Sono ufficiali le formazioni di Milan e Cremonese, in campo alle ore 20.45 a "San Siro" per la prima giornata di Serie A. Esordio da titolari per i nuovi acquisti rossoneri Estupinan e Modric, con Santiago Gimenez centravanti in attesa dei rinforzi in attacco. Queste le scelte dei due allenatori Massimiliano Allegri e Davide Nicola:

MILAN (4-3-3): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic, Estupinan; Loftus-Cheek, Modric, Fofana; Saelemaekers, Gimenez, Pulisic. A disp.: Terracciano, Pittarella, Ricci, De Winter, Jimenez, Chukwueze, Athekame, Jashari, Bartesaghi, Musah. Allenatore: Allegri.

CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Zerbin, Collocolo, Grassi, Vandeputte, Pezzella; Okereke, Bonazzoli. A disp.: Silvestri, Nava, De Luca, Serincola, Castagnetti, Mussolini, Ceccherini, Payero, Bondo, Lordkipanidze, Folino, Ayala. Allenatore: Nicola.