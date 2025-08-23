Juve, Tudor: "Pronostici? Mi fa ridere parlare dei favoriti. Su Miretti..."

L'allenatore della Juve Igor Tudor è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della prima di campionato per la squadra bianconera: ""Cinque anni che non arriva nè prima né seconda e questa non è una bella cosa. Che io dica primi, secondi, terzi o ottavi, alla fine so che piace sentirsi dire questo, ma non cambia niente: sono parole. Questi giochi del dire questo è favorito o quell'altro mi fanno ridere. Sono finte che anche i bambini di 10 anni possono capire. E' tutto fumo. Bisogna concentrarsi sul lavoro. Bisogna concentrarsi sul lavoro. Sono cose che servono per riempire e fare un po' di spettacolo, è l'era della comunicazione e lo capisco. Un club come questo non parte mai per qualificarsi in Champions, poi vediamo cosa succede".

Come è migliorata la Juve? Ti stupiresti di più per la permanenza di Vlahovic o il non arrivo di Kolo Muani?

"Non so cosa succederà, io rispondo che non lo so. Quello che succede lo accetto, ho fiducia nella dirigenza che troverà la soluzione migliore per il club. Spero e credo che la squadra sia migliorata in tutto. Io giudico la squadra col mio staff in maniera sincera dove si può migliorare e dove no. Ma i giudizi cambiano di settimana in settimana: la squadra è un organismo vivo che non rimane mai uguale per dieci mesi. Non c'è mai una percentuale, si oscilla sempre. Bisogna stare sempre attenti e vedere se una cosa ti piace meno ci devi subito lavorare, senza trascurare quello che funziona".

Su Miretti?

"Fabio mi è piaciuto. Poi si è fatto male e tornerà a correre tra 2/3 giorni. Se si mette a disposizione può diventare un giocatore serio. Dipende da lui".