Accostato al Napoli, Rabiot torna da Allegri? Contatti avviati per andare al Milan
Dopo la lite che li ha visti coinvolti e che ha fatto sì che il Marsiglia li mettesse sul mercato, Jonathan Rowe e Adrien Rabiot potrebbero ritrovarsi in Serie A, ma questa volta da avversari. Se l'attaccante inglese è stato ingaggiato dal Bologna da Italiano, il centrocampista francese, riferisce la redazione di Sport Mediaset, è finito nel mirino del Milan di Massimiliano Allegri. Si era parlato per lui anche di Napoli.
I rossoneri hanno effettuato un sondaggio con il club transalpino ma non solo: nelle ultime ore sono stati registrati anche dei contatti con l'entourage del centrocampista, rappresentato dalla madre Veronique, la quale ha aperto alla destinazione. La pista è seria, e nei prossimi giorni sono attesi aggiornamenti, soprattutto se dovessero esserci novità dal fronte uscite.
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Sassuolo
|Napoli
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro