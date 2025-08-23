Accostato al Napoli, Rabiot torna da Allegri? Contatti avviati per andare al Milan

Dopo la lite che li ha visti coinvolti e che ha fatto sì che il Marsiglia li mettesse sul mercato, Jonathan Rowe e Adrien Rabiot potrebbero ritrovarsi in Serie A, ma questa volta da avversari. Se l'attaccante inglese è stato ingaggiato dal Bologna da Italiano, il centrocampista francese, riferisce la redazione di Sport Mediaset, è finito nel mirino del Milan di Massimiliano Allegri. Si era parlato per lui anche di Napoli.

I rossoneri hanno effettuato un sondaggio con il club transalpino ma non solo: nelle ultime ore sono stati registrati anche dei contatti con l'entourage del centrocampista, rappresentato dalla madre Veronique, la quale ha aperto alla destinazione. La pista è seria, e nei prossimi giorni sono attesi aggiornamenti, soprattutto se dovessero esserci novità dal fronte uscite.