Serie A, gli arbitri del 21° turno: Udinese-Inter a Di Bello, Milan-Lecce a Zufferli
Attraverso i propri canali ufficiali, l'AIA ha reso note le designazioni arbitrali per la prossima giornata (la ventunesima) del campionato di Serie A. Di Bello dirigerà Udinese-Inter, mentre Zufferli in Milan-Lecce. Di seguito l'elenco completo.
Pisa-Atalanta (venerdì 16 gennaio ore 20.45): arbitro Marchetti, assistenti Meli e Luciani, Marinelli quarto uomo, Marini e La Penna al Var.
Udinese-Inter (sabato 17 gennaio 15): arbitro Di Bello, assistenti Bercigli e Zingarelli, Feliciani quarto uomo, Mazzoleni e La Penna al Var.
Cagliari-Juventus (sabato 17 gennaio ore 20.45): arbitro Massa, assistenti Dei Giudici e Moro, Ferrieri Caputi quarto ufficiale, Ghersini e Guida al Var.
Parma-Genoa (domenica 18 gennaio ore 12.30): arbitro Pairetto, assistenti Baccini e Trinchieri, Allegretta quarto uomo, Paterna e Di Paolo al Var.
Bologna-Fiorentina (domenica 18 gennaio ore 15): arbitro Doveri, assistenti L. Rossi e Fontemurato, Colombo quarto uomo, Gariglio e Maresca al Var.
Torino-Roma (domenica 18 gennaio ore 18): arbitro Chiffi, assistenti Berti e C. Rossi, Tremolada quarto uomo, Abisso e Guida al Var.
Milan-Lecce (domenica 18 gennaio ore 20.45): arbitro Zufferli, assistenti Ceccon e Laudato, Marcenaro quarto uomo, Nasca e Mazzoleni al Var.
Cremonese-Verona (lunedì 19 gennaio ore 18.30): arbitro Arena, assistenti Costanzo e Cipressa, Colombo quarto uomo, Di Paolo e Piccinini al Var.
Lazio-Como (lunedì 19 gennaio ore 20.45): arbitro Fabbri, assistenti Perrotti e Cavallina, Feliciani quarto uomo, Maggioni e Maresca al Var.
