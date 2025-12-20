Foto

Serie A, la classifica aggiornata: la Juve accorcia sul 4° posto, -1 dalla Roma

di Francesco Carbone

Seconda vittoria consecutiva per la Juventus di Spalletti, che dopo il successo sul Bologna supera anche la Roma in un altro big match. Conceiçao sblocca il risultato poco prima dell’intervallo, mentre nella ripresa Openda firma il raddoppio, siglando il suo primo gol in Serie A. Nel finale Baldanzi accorcia le distanze per i giallorossi, e Yildiz sfiora il 3-1 colpendo il palo. Con questo successo, la Juventus si porta a un solo punto dalla zona Champions, attualmente occupata proprio dalla Roma.

Di seguito la classifica di Serie A aggiornata dopo Lazio-Cremonese 0-0 e Juventus-Roma 2-1:
Inter 33
Milan 32
Napoli 31
Roma 30*
Juventus 29*
Bologna 25
Como 24
Lazio 23*
Sassuolo 21
Udinese 21
Cremonese 21*
Atalanta 19
Torino 17
Lecce 16
Cagliari 14
Genoa 14
Parma 14
Verona 12
Pisa 10
Fiorentina 6

* una gara in più