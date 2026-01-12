Serie A, la classifica: Juventus e Roma agganciano il Napoli (con una gara in meno)
La 20ª giornata di Serie A si chiude con una classifica che vede Juventus e Roma agganciare il Napoli a 39 punti, ma gli azzurri hanno una gara da recuperare. L'Inter resta a +4 sulla squadra di Conte, invariata anche la distanza con il Milan che pareggia e va quindi a quota 40. Corsa all'Europa più viva che mai con Como, Atalanta, Lazio e Bologna in sette punti.
Di seguito la classifica di Serie A aggiornata dopo la 20ª giornata:
1 - Inter 43 punti, 19 partite giocate
2 - Milan 40 punti, 19 partite giocate
3 - Napoli 39 punti, 19 partite giocate
4 - Juventus 39 punti, 20 partite giocate
5 - Roma 39 punti, 20 partite giocate
6 - Como 34 punti, 19 partite giocate
7 - Atalanta 31 punti, 20 partite giocate
8 - Lazio 28 punti, 20 partite giocate
9 - Bologna 27 punti, 19 partite giocate
10 - Udinese 26 punti, 20 partite giocate
11 - Sassuolo 23 punti, 20 partite giocate
12 - Torino 23 punti, 20 partite giocate
13 - Cremonese 22 punti, 20 partite giocate
14 - Parma 21 punti, 19 partite giocate
15 - Genoa 19 punti, 20 partite giocate
16 - Cagliari 19 punti, 20 partite giocate
17 - Lecce 17 punti, 19 partite giocate
18 - Fiorentina 14 punti, 20 partite giocate
19 - Verona 13 punti, 19 partite giocate
20 - Pisa 13 punti, 20 partite giocate
