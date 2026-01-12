Foto Serie A, la classifica: Juventus e Roma agganciano il Napoli (con una gara in meno)

La 20ª giornata di Serie A si chiude con una classifica che vede Juventus e Roma agganciare il Napoli a 39 punti, ma gli azzurri hanno una gara da recuperare. L'Inter resta a +4 sulla squadra di Conte, invariata anche la distanza con il Milan che pareggia e va quindi a quota 40. Corsa all'Europa più viva che mai con Como, Atalanta, Lazio e Bologna in sette punti.

Di seguito la classifica di Serie A aggiornata dopo la 20ª giornata:

1 - Inter 43 punti, 19 partite giocate

2 - Milan 40 punti, 19 partite giocate

3 - Napoli 39 punti, 19 partite giocate

4 - Juventus 39 punti, 20 partite giocate

5 - Roma 39 punti, 20 partite giocate

6 - Como 34 punti, 19 partite giocate

7 - Atalanta 31 punti, 20 partite giocate

8 - Lazio 28 punti, 20 partite giocate

9 - Bologna 27 punti, 19 partite giocate

10 - Udinese 26 punti, 20 partite giocate

11 - Sassuolo 23 punti, 20 partite giocate

12 - Torino 23 punti, 20 partite giocate

13 - Cremonese 22 punti, 20 partite giocate

14 - Parma 21 punti, 19 partite giocate

15 - Genoa 19 punti, 20 partite giocate

16 - Cagliari 19 punti, 20 partite giocate

17 - Lecce 17 punti, 19 partite giocate

18 - Fiorentina 14 punti, 20 partite giocate

19 - Verona 13 punti, 19 partite giocate

20 - Pisa 13 punti, 20 partite giocate