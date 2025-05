Serie A, la Juve vince 3-2 a Venezia e va in Champions! Il Lecce batte la Lazio all'Olimpico e si salva

vedi letture

Sono terminati i match dell'ultima giornata di Serie A.

ATALANTA-PARMA - Il Parma chiude con una vittoria, forse la più importante della stagione. Il 3-2 all'Atalanta è tutta di Ondrejka, che nel secondo tempo ha ribaltato l'inerzia di un match che sembrava scritto: alla fine fanno festa tutti, la Dea già in Champions e la squadra di Chivu che anche il prossimo anno giocherà in Serie A.

EMPOLI-VERONA - Disastro Empoli al Castellani: vince 2-1 l'Hellas Verona e manda i toscani in Serie B.

LAZIO-LECCE - Il Lecce vince per 0-1 sul campo della Lazio e può fare festa, per aver raggiunto il traguardo salvezza. Decide Coulibaly, salentini in inferiorità numerica per l'espulsione di Pierotti per tutto il secondo tempo. Fischi dall'Olimpico.

TORINO-ROMA - L'ultima gara ufficiale della carriera di Claudio Ranieri come allenatore termina con una vittoria amara. Il 2-0 con cui i giallorossi si impongono allo stadio Olimpico Grande Torino, infatti, non basta ai giallorossi per la qualificazione alla prossima Champions League.

UDINESE-FIORENTINA - Per il quarto anno di fila la Fiorentina si qualifica alla Conference League grazie al 3-2 rifilato all'Udinese al Bluenergy Stadium che le permette di agganciare la Lazio al sesto posto in classifica e a sorpassarla in virtù degli scontri diretti.

VENEZIA-JUVENTUS - La Juventus è in Champions League, il Venezia è retrocesso in Serie B. Al Penzo finisce 2-3 con reti di Yildiz al 25', Kolo Muani al 31' e Locatelli su rigore al 73' da una parte e di Fila al 2' e Haps al 55' dall'altra.