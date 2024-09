Szczesny altra vittima della Juve: "Non mi aspettavo di essere tagliato fuori dal progetto"

Ho parlato molto sinceramente con il d.s. Giuntoli all’inizio della scorsa stagione, quando dovevamo discutere del rinnovo.

"Queste sette stagioni sono state una sfida personale non semplice. Quando ti capita l’avventura della vita e fai così bene è una sensazione bellissima. Avrei voluto aiutare la squadra anche quest’anno, ma questo non dipende da me". Dopo sette anni alla Juventus, Wojciech Szczesny ha chiuso la sua avventura con il club e appeso i guanti al chiodo. Ed è proprio il portiere polacco che torna a parlare raccontando i motivi della scelta e i retroscena del confronto con la società in un’intervista al canale Youtube di Luca Toselli, creator di contenuti sulla Juve sui social.

"Non mi aspettavo però di trovarmi fuori dal progetto - ha proseguito Szczesny -, non l’avrei mai immaginato. Ho parlato molto sinceramente con il d.s. Giuntoli all’inizio della scorsa stagione, quando dovevamo discutere del rinnovo. Ci siamo seduti in una stanza per tre minuti. Gli ho detto che alla fine della stagione 24/25 mi sarei ritirato. Poi ho iniziato a leggere sui giornali le notizie che parlavano della trattativa tra il club e Di Gregorio”.

"Stimo Di Gregorio - ha detto Szczesny confermando che la scelta di terminare la sua avventura con la Juventus sia stata presa soltanto in estate -. Potevo immaginare uno scenario in cui Perin voleva andare via e lui era il secondo. Dopo la fine della stagione scorsa ero convinto di restare. Sentivo le notizie della trattativa con l’ex Monza, ma non mi aspettavo di restare fuori dal progetto. Quando l’affare si è chiuso allora abbiamo discusso della risoluzione. È stata una scelta della società, non la condivido ma l’accetto”.