Ufficiale Tegola Milan, c’è lesione per Rabiot: l’esito degli esami

(ANSA) - MILANO, 16 OTT - Brutte notizie per il Milan: Adrien Rabiot è stato sottoposto a risonanza magnetica per il problema al polpaccio sinistro riportato in nazionale: l'esame ha evidenziato una lesione del muscolo soleo. Lo annuncia il club rossonero. Il calciatore sarà rivalutato tra una decina di giorni. Il Milan fa poi il punto della situazione sugli altri giocatori acciaccati.

Estupiñán ha proseguito le terapie alla caviglia sinistra necessarie per i postumi della distorsione rimediata in nazionale e poi ha svolto un lavoro di corsa sul campo. Saelemaekers si è allenato individualmente sul campo e il recupero procede positivamente. Mentre per Pulisic è previsto un controllo ai muscoli flessori della coscia destra nella giornata di domani. (ANSA).