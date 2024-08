Tmw - Atalanta, Wesley non arriva più? Bellanova vicino: le cifre

L'Atalanta non ha più intenzione di chiudere l'affare con il Flamengo per Wesley. Perché dopo avere raggiunto l'accordo lo scorso weekend, alcune lungaggini da parte del club brasiliano hanno irritato la dirigenza nerazzurra, tanto che è stato lo stesso amministratore delegato Luca Percassi a ritirarsi dalla corsa al giocare. Un affare da 16 milioni più 4 di bonus che va in fumo perché i rossoneri hanno deciso prima di utilizzarlo lunedì nella partita con il Botafogo, poi di rimandare il pallone a centrocampo, quando l'Atalanta avrebbe voluto chiudere il più presto possibile. La situazione ora è recuperabile? Pare di no, perché l'accordo è saltato e quindi Wesley, con ogni probabilità, non vestirà il nerazzurro. Ma non è detta l'ultima parola.

Chi potrebbe tornare è invece Raoul Bellanova, bocciato quattro anni fa ma che nel frattempo ha giocato delle ottime stagioni fra Inter e Torino. Per questo il terzino granata può vestire il nerazzurro per una cifra fra i 20 e i 22 milioni, bonus inclusi. Quasi certamente arriverà un altro esterno - a Gasperini non dispiace Cuadrado, ma l'affare non sembra reggere - con Geertruida che piace molto, pur costando altrettanto.

Insomma, si va verso un affare fra Atalanta e Torino, dodici mesi dopo quello saltato per Buongiorno. Bellanova dunque è il principale candidato a essere il rinforzo sulla fascia destra, mentre a sinistra Bakker potrebbe rimanere. D'altro canto Gosens viaggia sempre più verso il Crystal Palace. A riferirlo è Tuttomercatoweb.