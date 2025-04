Ufficiale Torino-Udinese, le formazioni: quante assenze per Vanoli. E domenica c'è il Napoli

vedi letture

Tutto pronto allo Stadio Olimpico Grande Torino per la sfida odierna fra Torino e Udinese, recupero della 33^ giornata di Serie A. Mister Vanoli schiera i suoi col 4-2-3-1 con Adams unica punta supportato da Gineitis, Casadei ed Elmas, col rientrante Ricci e Linetty a fare la diga a centrocampo e Masina al fianco di Maripan al centro della difesa. Assenti per la gara odierna sia Ilic che Vlasic, circostanza che riduce le possibili rotazioni in mezzo.

Queste le formazioni ufficiali di Torino-Udinese:

TORINO (4-2-3-1): Milinkovic Savic; Pedersen, Maripan, Masina, Biraghi; Ricci, Linetty; Gineitis, Casadei, Elmas; Adams

A disposizione: Paleari, Donnarumma, Walukiewicz, Karamoh, Sanabria, Dembelè, Tameze, Cacciamanni. All. Vanoli

UDINESE (4-4-1-1): Okoye; Ehizibue, Bijol, Solet, Kamara; Atta, Lovric, Karlstrom, Ekkelenkamp; Payero; Bravo

A disposizione: Sava, Padelli, Zarraga, Sanchez, Davis, Palma, Pafundi, Kabasele, Giannetti, Kristensen, Modesto, Pizarro. All. Runjaic